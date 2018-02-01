Süper Lig'de Ara Transfer Raporu

Süper Lig'de ara transfer dönemi boyunca toplam 66 futbolcu transfer edildi, 78 oyuncu gönderildi. Fenerbahçe, transfer yapmayan tek takım olurken; tüm kadrosunu dağıtıp yeni takım kuran Karabükspor (14 giden, 12 gelen) en hareketli takım oldu.
Konyaspor; ara transfere önemli bir bütçe ayırarak Samuel Eto'o, Adis Jahovic, Volkan Şen gibi önemli isimleri kadrosuna katarak dikkat çekerken; Başakşehir'in Arda Turan, Beşiktaş'ın Vagner Love, Sivasspor'un Robinho ve Henri Saivet, Göztepe'nin Demba Ba ve Bursaspor'un Moussa Sow kış transfer döneminin dikkat çeken transferleri oldu. Galatasaray, transferin son gününde Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'e satarak kulüp rekoru kırdı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder