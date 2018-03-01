Transfer Raporu (Mart 2018)

1 Mart 2018 Perşembe
- 13:02 Çin ekibi Beijing Guoan, Villarreal'den 74 milyon Euro'ya transfer ettiği eski Bursasporlu forvet oyuncusu Cedric Bakambu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
28 Şubat 2018 Çarşamba
- 17:45 Beşiktaş, Jeremain Lens'in 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını KAP'a bildirdi. Sezon başında kiralama bedeli olarak Sunderland'e 1,5 milyon euro ödeyen Beşiktaş, opsiyonu kullanınca Lens'in toplam maliyeti 5,5 milyon Euro oldu.
- 17:27 Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği İsveçli stoper Alexander Milosevic, ülkesinin AIK Solna takımı ile anlaşmaya vardı.
27 Şubat 2018 Salı
- 18:15 Basketbol - Anadolu Efes, CSKA Moskova ve Maccabi Tel-Aviv formaları giyen Amerikalı guard Sonny Weems ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.
- 17:08 UEFA, devre arasında Antalyaspor ile yollarını ayıran Fransız yıldız Samir Nasri'nin dopingden dolayı 6 ay futboldan men edildiğini açıkladı.
- 16:24 Alanyaspor, Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
- 13:57 Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
- 11:03 Dünya rekorlarının sahibi Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile sözleşme imzalayarak profesyonel futbol hayatına ilk adımı attı.
26 Şubat 2018 Pazartesi
- 22:06 Konyaspor'da takım kaptanı Ali Çamdalı'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
- 19:50 Atletico Madrid, Arjantinli sol kanat Nico Gaitan ve Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco'nun Çin ekibi Dalian Lifang'a transfer olduklarını açıkladı.
- 17:00 Giresunspor, 3 maçlık Yılmaz Vural döneminin ardından önceki teknik direktörü Metin Diyadin'i yeniden göreve getirdi.
- 16:41 Samsunspor, istifa eden Engin İpekoğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için eski hocası Besim Durmuş ile anlaşmaya vardı.
- 15:44 Samsunspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
- 11:53 Aytemiz Alanyaspor, 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 galibiyet alabilen teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
- 11:24 Göteborg, Gürcistan'ın FC Saburtalo takımında forma giyen 1996 doğumlu milli ofansif orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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