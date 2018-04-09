BAL'da şampiyonlar ve Play-off analizi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonlar belli oldu, şimdi Play-off zamanı! Ağrıspor 1970, Adıyaman 1954 SK, Artvin Hopaspor, Fatsa Belediyespor, Nevşehirspor, Kırşehir Belediyespor, Serik Belediyespor, Ödemişspor, Şile Yıldızspor, Alibeyköyspor, Gebzespor ve Altınova Belediyespor gruplarında şampiyon olarak 3.Lig'e çıkmak için play-off oynama hakkı kazandı. 12 takımın katılacağı play-off sonuçta 9 takım 3.Lig'e çıkmaya hak kazanacak.
Sezon başı 12 grubu da tek tek yorumlayan ilk ve tek site olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play Off final karşılaşmalarını yine sizin için derledik. Yaklaşık 160 takımın yer aldığı bu ligde ne istatistik ne bir canlı skor ne de kaliteli yayınlar var. Bu kadar takımı izleyip bilgi sahibi olmak oldukça zor bir iş. Yazarımız Mete Ekiz, bu sezon bu takımların hepsini sizler için izledi ve 12 takımı da muhtemel kadrosuna kadar vermeye çalıştı. Her türlü görüş ve eleştiriye açığız ancak bu işin kısıtlı bilgiler ve imkansızlıklar içinde yapıldığı gerçeğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederek yazımıza geçelim.
AĞRISPOR 1970 – ADIYAMAN 1954 SK
Ağrıspor 1970Aslında Ağrıspor’un 3.Lig'e çıkma mevzusu geçen seneden beri devam eden bir serüven. Geçen sene Mardin'i tutamayarak puanlamada bayağı geride kalan Ağrı ekibi şampiyonluk hayallerini bir sonraki sezona bırakmıştı. Bu sene ilk takım kuran ekiplerden biri Ağrıspor’du. Aslına bakarsak kurduğu kadro öyle üst düzey bir kadro değildi fakat sonradan 5-6 oyuncu daha dahil ederek kadrosunu toparladı diyebilirim. 1.Grup’ta biraz derli toplu, adam akıllı transfer yapan takımın şampiyonluğa aday olması sürpriz değildir. Aslına bakarsak Muşspor ve Siirt’in kadro kalitesi de fena değildi gerçekten ama Ağrı’nın tecrübesi ve erken davranması şampiyonluğu tetikleyen olaylar oldu. Grupta rakipleri daha düzen oturtamazken Ağrıspor puanları toplamaya başlamıştı. İlk devre Ağrı adına güzel bitti zaten fakat Ağrıspor’dan devre arası daha güzel transfer hamleleri beklerdim. Ağrıspor grupta iyi görünebilir ama 2-3-4.Grup’tan gelen takımlarla kıyaslandığında işin açıkçası biraz geri planda kalıyor. Devrede Royal Nejefov hamleleri en büyük transferleriydi bana göre, -ki karşılığını da aldılar. Ben Ağrıspor’un devre arasında gerekli hamleleri tam anlamıyla yapamadığını düşünüyorum. Sol açık ve bir stoper transferi gerekliydi, hucüm anlamında şampiyonluktan kopmuş iyi takımlardan birkaç oyuncu transferi yapılabilirdi. Rakipleri Adıyamanspor’un defansında takımın en önemli isimlerinden Mehmet Ali var, çok tecrübeli bir oyuncu ve hava topları hakimiyeti çok yüksek bir oyuncu, sağ bekte Emrah bu senenin iyi isimlerinden. Ağrıspor maçı kazanmak istiyorsa kesinlikle hücum anlamında hızlı olmalılar. Adıyaman ekibi muhtemelen sakin, kontrollü ama doğru bir futbol oynayacaktır.
Adıyaman 1954 SKAdıyamanspor geçen sene bir puanla kaçırdığı şampiyonluğun ertesi sezonunda mutlu sona ulaşan bir başka takım oldu. Açıkcası sezon başında Bolu kampında izlediğim Adıyamanspor’a bakınca hücum hattında çok sıkıntı çekecek bir takım görüntüsü vardı fakat beni yanılttılar, beklediğimden çok farklı oynadılar. Gruplarında iddialı takımlardı vardı tabi geçen seneki kadar iddialı bir grup olmasa da 2.Grup bu sene de fena değildi. Adıyaman için en büyük şanssızlık bana göre 2 iddialı Tunceli ekibinin arasına düşmesi oldu fakat ligi iyi götürdü. Adıyaman ekibi ilk yarı Pertekspor ile kıyasıya bir çekişme içerisindeydi. Hem kendileri iyi gittiler hem de Pertekspor kritik haftalarda puan kaybetti. Devre arası Hakan Doğan transferleri gerçekten doğru bir transferdi. Hakan hem fizik hem de bitiricilik anlamında bu ligin oyuncusu gerçekten. Ağrıspor maçında sakin, topu ayağında tutan rakibin boşluklarını kovalayan bir Adıyamanspor bekliyorum. Maç için tahminde bulunacak olursak %55 Adıyaman, %45 Ağrıspor diyebilirim.
ARTVİN HOPASPOR – FATSA BELEDİYESPOR
Artvin Hopasporİşin aslına bakarsak Hopaspor transferde değişik bir politika izledi. Teknik direktörleri İbrahim Baş geçen sezon Iğdır’ın hocasıydı ve sezonbaşı Iğdır’dan 6-7 oyuncu transferi yapıldı. Belki doğru belki yanlış ama Hopaspor daha üstün bir kadro grubu oluşturabilirdi ama birbirini tanıyan bu oyuncu grubu da amaçlarına ulaşmalarını sağladı. Sezon başı hedefini şampiyonluk olarak koyan Hopaspor, lige beraberlikle başlamasına rağmen devamını iyi getirdi. Ligin ilk devresi aslında Artvin Hopaspor bir kırılma noktası yaşadı diyebiliriz. Kars deplasmanında alınan mağlubiyet kabul edilebilirdi fakat Yakutiyespor maçında da evinde mağlup olan Hopaspor, bir kırılma atlattı diyebiliriz. Bugün Hopaspor’a baktığımızda hücum anlamında pek etkin bir takım göremiyoruz 2-0’lık Kars maçını saymazsak şans faktörü Hopaspor’un yanındaydı. Çayeli ve Hekimoğlu maçlarında son saniyede gelen goller ayrıca Yakutiye deplasmanında zorlanan bir Hopaspor gördük. Hopaspor grupta büyük maçları çok iyi oynarken diğer maçlarda aksine o istek arzuları yoktu.Artvin Hopaspor’un bana göre iyi transferlerinden biri olan orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım'dan ikinci yarı nerdeyse hiç faydalanamadı. Oğuzhan, sakatlığını atlattı sayılır. Final mücadelesinde oynaması ile beklediğim etkisini hissettirecektir. Teknik Direktör İbrahim Baş, 1.93lük Babacar’a nasıl önlem alacak en merak ettiğim durum bu. 1.95’lik stoper Fatih Sercan oynasa bu sefer Babacar’a karşı ağır kalacak en azından hızlı daha dinamik bir stoper olan Ayberk, Fatsa karşısında Hurşit’e daha çok yardımcı olabilir. Ayrıca İbrahim Hoca'nın da önlem alacağı diğer oyuncu Levan olmalı. 1.95’lik Levan sağ kanat oyuncusu. Hopa’nın sol beki muhtemelen İlyas’a çok sıkıntı çektirecek, İlyas’ı her geçişi ceza sahasında tehlikeli atak oluşturacak.
Fatsa BelediyesporBAL’da son dönemlere Ordu futbolu damga vurdu resmen. Geçen sene Güzelordu, bu sene Fatsa mutlu sona ulaştılar. Fatsa Belediyespor, bağıra bağıra ben şampiyonum dedi bu sene gerek kadrosu gerek teknik ekibiyle diğer takımlara mesajı çoktan vermişti. Ordu ekibi geçen sene takımın başındaki Can hocayla yeniden anlaştı, bu ligin gedikli ve karakterli topçularını bir araya getirdiler, haliyle şampiyonluk kaçınılmaz oldu. Grup aşamasını fazla anlatmaya gerek yok bence, Hopaspor maçı analizini yapacak olursak; bir kere Fatsa Belediyespor hücum anlamında Artvin ekibinden çok önde. Anıl Bircan, Babacar, Şakir Bozlar hucüm kadrosunun belli başlı isimleri Genelde Babacar varken Anıl ve Şakir yedek oluyor çift forvet sistemi Ordu ekibinde pek yok. Fizik olarak da Fatsa Belediyespor Hopa’ya göre üstün, sağ kenar Levan, forvet Babacar ve Anıl’a baktığımızda hava toplarında Hopaspor’un çok sıkıntı yaşayacağı kesin. Anıl muhtemelen yedek olur dediğim gibi ama oyuna girdiğinde etki edecek isimlerden. Ben Artvin Hopaspor’un teknik direktörü olsam kendime sorarım rakibimin yapısı böyle, ben bu takımdan nasıl gol yemem diye. Cevap basit, Hopaspor topa hakim olursa gol yeme ihtimali düşer, Xabi Alonso gibi bir ayağınız yoksa asla ve asla uzun top oynamamanız gerekli. Fatsa Belediyespor’un doldur boşalt uzun top oynama lüksü var elbette ama buna da gerek yok. Fatsa’nın sol kanadı da sağ kanadı gibi aktif olsa Levan’ın ve sol kanatta ki oyuncunun topları Babacar’a indirmesi yeterli olur. Fatsa takımının oyun kurgusunu defans ve hücum olarak ikiye ayırabiliriz. En basitinden bir örnek vereyim Ordu ekibi hücumdayken Levan, Babacar’ın yanına giriyor ve bir anda Fatsa forveti çiftliyor. Eksikleri yok mu tabii ki var Fatsa’nın defans bloğu hücumu hattı kadar iyi değil, özellikle Fatsa geriye düştüğünde bir anda agresif bir takıma bürünebiliyor, her an kart görmeye müsait bir takım haline geliyor.
NEVŞEHİRSPOR GK – KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
Nevşehirspor GKNevşehirspor için bu sene önceki yıllardan farklı olan ilk şey Ankara grubunda olmamalarıydı. Çünkü Ankara grubunda her takım size çelme takacak potansiyeldeyken bu grupta 2-3 takım dışında çekişeceğiniz takım olmuyor -ki zaten onlar da il takımlarıydı. Sezonun daha ilk maçı olan Aksaray’da aldıkları galibiyet onlara bu şampiyonluğu getiren ince noktaydı. Nevşehirspor bildiğiniz gibi ikili averajda Aksaray’dan üstün olduğu için şampiyon oldu. Aslında grupta çoğu zaman avantaj Nevşehirspor’da olmadı ya Aksaray ya Yozgat avantajı hep elinde tutan takımlardı ta ki Yozgatspor son 10 dakikada Aksaray karşısında bulduğu iki golle Aksaray’ı mağlup edince Nevşehirspor’u bir anda ayaklandırdı, o hafta Talasgücü’ne 5 atan Nevşehir ekibi artık ligi bırakmadı ve Play Off maçına hak kazandı. Nevşehirspor’un oyun anlayışları nasıl dersek; Nevşehirspor bana göre büyük maçlarda tam bir sistem oturtamamasının cezasını çekti. Yozgat’a iki maçta da mağlup oldular, Aksaray karşısında öndeyken bir puana razı olmaları bunun göstergeleriydi fakat içerdeki Yozgatspor maçından sonra bu değişti. Nevşehirspor’un en çok yaptığı hatalardan biri hücumdayken kaptırılan toplar sonucu rakip takımın hızlı çıkmasıyla bir anda kalede golü görmeleriydi, ayrıca son haftaları saymazsak Buzo’yu ayağında çok top tutan, topla oynamayı seven bir oyuncu olarak gördük. Nevşehirspor özellikle kanatlardan etkili bir takım, oyunu zaman zaman terse oynarak topa iyi yön verebiliyorlar orta sahada. Yannick rakip defansları bitirici toplar atıyor, Furkan ve Hakan çok dinamik hatta Yannick, Hakan, Furkan takım atak konumundayken bazen Buzo’ya bile gerek kalmıyor ama rakip takımların defanslarının fark edemediği bir şey var. Herkes Buzo’ya odaklanıyor haliyle Buzo’nun topu alacak gibi terse boş koşuları sayesinde arkada Hakan, Furkan boşluk bulup ceza sahasında rahat hareket edebiliyorlar. Tabi bu bahsettiklerim as kadro için yedek kulübesine baktığımızda Aydın ve Serdar gibi hamlelerin olacağını unutmamak gerek diye düşünüyorum. Peki Kırşehirspor karşısında nasıl bir oyun ortaya koyması gerek? Kırşehirspor orta sahada oynamayı seven bir takım, bekleri zaman zaman hücuma çıkacağı için Nevşehir’in kanat oyuncularının topu yerden hızlı oynaması gerekiyor, bunu yaparken Yannick’in duvar görevi görerek kesinlikle topu daha da hızlandırması lazım.
Kırşehir BelediyesporKırşehir ekibi aslında sezona orta halli bir giriş yaptı, erken bir hoca değişikliği gördük takımda ama fikstür olarak avantajını iyi kullandılar diyebilirim. Kırşehir grupta ilginç bir şekilde büyük maçlarda istekli arzulu oynarken hedefsiz takımlara karşı daha pasif heyecansız bir takım oldu. Bir Bartınspor, Ereğlispor maçlarına bakıyorum bir de Yeniçağa, Çankırı maçlarına bakıyorum çok farklı iki takım izledik. Kırşehir Belediyespor sağ kanattan daha iyi hücum geliştirebilen bir takım attıkları gollere bakarsanız sağ kanattan daha ciddi etkili atak geliştirebiliyorlar bunu ana nedeni şuydu; Emrah ve Omar’ın o tarafta oynamayı daha çok sevmesi fakat şöyle bir sıkıntı var ; hem Omar hem de Emrah sakat (Omar Play Off maçına yetişecek muhtemelen). Onların eksikliklerini Tugay ve Aminu doldurmaya çalışıyorlar, özellikle son haftalarda Tugay’a çok yük bindi, takımın gol yükünü de o çekiyor. Kırşehirspor, Nevşehirspor karşısında kazanmak istiyorsa Ereğli ve Bartın maçlarında oynadığı futbolu oynaması yeterli fakat bunu yaparken arkada boşluk vermemesi lazım. Kırşehir, öyle kaleden başlayarak pas yapmaz, ikili mücadelesine girer, havadan gelen topu indirip servis ederler ve Kırşehir’in atağı başlar. Kırşehirspor’un en iyi yaptığı şey istedikleri zaman orta sahayı rakip takımdan alabiliyorlar ,gol atamadıkları zaman sağ bek Zeki’yi hiç ummadığınız anda ileri fırlarken görebilirsini. Kırşehir ekibi ortada Nevşehirspor’u yapacakları preslerle bunaltırsa mutlaka pozisyonlara girecektir. Omar ve Emrah’ın durumu gerçekten önemli. Kırşehirspor’un orta saha hattı iyi fakat eksiklerine bakacak olursak defans hattı düzensiz bir uyum içinde. Bazen bir bakıyorum stoper Emre hava toplarını öyle bir kesiyor ki rakip takıma tekrar atak şansı tanıyor az hata yapmalarının sebebi daha çok belli alanda sakin oynamaları yoksa Kırşehir defansı sezon oyunca çok sıkıntı çekerdi. Maçın favorisi yok bence, 3 ihtimale açık bir maç olarak görüyorum.
SERİK BELEDİYESPOR – ÖDEMİŞSPOR
Serik BelediyesporSerik Belediyespor’un bu sene şampiyonluğu göstere göstere geliyorum dedi. Her şeyden önce takım, taraftar, belediye birlik oldu ve bir bütünlük sağlandı. Bana göre “o sene bu sene” kavramını en iyi Serik Belediyespor gösterdi. Belediye Başkanı Ramazan Çalık’ı deplasmanlarda tribünde taraftarla maç izlerken bile gördük. Serik Belediyespor, ligin kalbur üstü isimlerini transfer etti, doğru işler yaptı ve bunun karşılığını da ligde aldı. Oyun yapıları için öncelikle şunu söylemem gerek; Antalya ekibi mümkün olduğunca yakın oynamayı seven bir takım. Uzun topları hızlı hücumlarda veya net gördükleri zaman atıyorlar. Kale hattından başlarsak Cemal Can Düzce, BAL’da bu sezon en formda kalecilerden. Her ne kadar son haftalarda rotasyonlar sebebiyle oynamasa da final maçında kalede Cemal’i görürüz, Cemal’in bu sene en büyük artısı karşı karşıya çok top çıkarması ve kritik penaltı atışlarında kurtarışları oldu. Serik Belediyespor’un hücum oyuncularının en sevdiğim özelliği hepsi de birebirde rakiplerini geçebiliyorlar ve zaman zaman kısa hızlı paslarla ceza sahasına çabucak girebiliyorlar. Zaman zaman çizgi halinde bekleyip Mirlan veya Sinan’ın ara paslarıyla Toma ve Güven etkili olabiliyor, arkalarındaki gizli isim ise Ahmet Teker diyebilirim. Yani Toma veya Güven sıkıştıklarında Ahmet Teker bir anda yanlarından belirebilen bir isim, defans anlamında Serik defansı biraz önde oynamayı seviyor açıkcası, öyle fazla geriye yaslanan bir takım değil. Ani uzun toplar atarak yedikleri kontralarda reaksiyon gösterebiliyorlar.
ÖdemişsporÖdemiş’in grubunda ilçe takımları kıyasıya rekabet içindeydi. Grupta il takımı yoktu, sezonbaşı Söke, Kale, Çal transferleriyle ses getiren bir kulüp olmuştu. Söke’nin ve diğer takımlarının kötü gidişatı Ödemiş’i ön plana çıkardı, haliyle son 10 haftaya Kale ve Torbalı ile kıyasıya bir rekabet içine girdiler. Ödemişspor fırsatları iyi kullanarak şampiyon oldu. Ödemiş’te ilk dikkat çekmek istediğim isim forvetleri Yannick Alex olacak. Tam anlamıyla jet gibi bir oyuncu, üstelik defansa da yardım ediyor. Kaç maçta geriye doğru hızla koşup topu almasıyla atak başlattığına şahit olduk. Serik ekibinin ilk dikkat etmesi gereken isim kim deseler kesinlikle Yannick derim. Takımın 10 numara pozisyonunda i isim olan Turgut kaleyi fazla yoklamayı sevmez orta sahada çok çalışkan genelde pas atmayı tercih eden bir isim. Duran toplarda etkili güzel ortalar açıyor, forvet Ziya’ya birkaç kez bu ortaları asist oldu. Ziya demişken ondan da bahsedeyim bitiricilik anlamında çok iyi bir isim, genelde Ödemiş’te topla buluşan isim de Ziya oluyor. Ödemişspor’un defansı hücum hattına göre o kadar iyi değil. Serik’te Toma, Güven ve Barış her an Ödemiş kalesine kafa golü atmaya müsait isimler. Baktığımız zaman defansın uzun topa alışmış bir oyunları var. Serik Belediyespor kendi oyununu oynarsa Ödemiş defansı çok sıkıntı çeker ki tahminimce böyle de olacak. Serik’te Barış ve Burçin hata yapmazlarsa Ödemişspor hava toplarından zor gol bulur diye düşünüyorum.
ŞİLE YILDIZSPOR – ALİBEYKÖYSPOR
Şile YıldızsporŞile Yıldızspor 9.Grup’ta en derli toplu oynayan takımdı, gerçi grupta çok güçlü takım da yoktu ama Şile aralarıondaki en doğru oyunu oynayan ekipti diyebiliriz. Çayırova ve Şile Yıldızspor bu grubun futbol anlamında doğru işlerini yaptılar fakat Çayırovaspor ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlar sebebiyle şampiyon olamadı. Şile Yıldızspor da sezon pek iyi başlamadı ama aynı oyun anlayışlarından vazgeçmediler. İlk 6 hafta da 3 mağlubiyet gördüler fakat Çayırovaspor karşılaşmasıyla birlikte çıkışa geçtiler. Grupta her ne kadar Ayvalıkgücü, Çiğli, Derince gibi ekipler hep üstte götürse de İstanbul ekibi önce puanını eşitledi ardından liderliği vermemek üzere devraldı. Oyun düzenleri gayet basit aslında; takımın stoperleri Vijdan ve Ersen fizikli hem yerden hem havadan etkili oynayabiliyorlar fakat o kadar hızlı isimler değiller. Aldıkları topu direkt dikine, özellikle Keita’ya doğru atıyorlar. Oyun içinde zaman zaman 4-4-2 zaman zaman 4-3-3’e dönen çift oyun sistemleri var. Kanat oyuncuları solda Cenk ve sağda Raşit çok etkili iki isim, her an ceza sahasına tehlikeli pozisyon oluşturacak kapasiteleri var. Hücumda genel olarak hava topunu Keita’nın indirmesiyle birlikte Birol’a servis ediyorlar. Birol takımın golcüsü haliyle aniden driplingleriyle boş koşularıyla rakip defansı çok sıkıntıya düşürüyor. Takımın zayıf noktası ise sol bek diyebiliriz, Şile Yıldızspor genelde pozisyonlarını o bölgeden veriyor. Genel anlamda özet geçecek olursak Play Off maçında tecrübeli, ne yaptığını bilen bir Şile Yıldızspor izleyeceğiz.
AlibeyköysporÖncelikle bu 10.Grup adına bir şeyler yazmak istiyorum bu sene bu grup çok üst düzey bir çekişme göremedik nitekim Alibeyköy ve Kütahyaspor’dan başka şampiyonluk isteyen başka takım da yoktu. Alibeyköyspor’un kadrosuna bakacak olursak genç bir ekip görüyoruz. Kaleci Ufuk mesela daha filiz lisanslı bir isim, Başakşehir patentli 1999 doğumlu Eren ilk 11 oynayan başka bir oyuncu. Çoğu takım 99 doğumlu oyuncularını bir dakika oynatırken Alibeyköyspor direkt ilk 11 oynatan bir takımdı ve şampiyon da oldular. Bence bu yönden büyük bir tebriği hak ettiler. Kadro yapısına bakılırsa öyle yüksek maliyetli bir kadroya da benzemiyor açıkcas. Tecrübe anlamında bakacak olursak orta sahada Amir, Hüseyin ve forvette Raşit gibi isimleri görüyoruz. Alibeyköyspor koşan, basan kısaca çalışkan bir takım, Şile Yıldız defansını bir hayli yoracakları kesin.
GEBZESPOR – ALTINOVA BELEDİYESPOR
Altınova BelediyesporAçıkcası Edirnespor’un kupa performansından sonra 12.Grup’ta ki takımlar beklenti olarak Edirnespor’un gölgesinde kalmıştı. Ligin ilk haftası Edirnespor evinde Altınova’ya 3-2 mağlup olarak herkesi şaşırtmıştı aslında şaşkınlık yaratan olay Altınova’nın galibiyeti idi. Kim tahmin ederdi ki bu başlangıcın sonu şampiyonluk olacak diye değil mi? Altınova Belediyespor iyi başlangıç yaptığı ligi iyi götürdü. 1-0 olsun benim olsun mantığı tam Altınova’yı anlatan bir deyim oldu, bu sene tek farkla çok maç kazandılar. Altınova Belediyespor öne geçtiği maçlarda skoru iyi korumuş veya maçlarını iyi götürmüştü ama ilk golü kalesinde gördüğünde hiçbir maçtan 3 puan alamamıştı. Yalova ekibinin gol yükü bu sene Cihan’daydı desek yalan olmaz. Genel anlamda öyle çift hane gol sayılı bir golcüsü yok, her oyuncusu bir anda sahneye çıkabilir Yalova ekibinde fakat Gebzespor karşısında işleri gerçekten zor olacak Gebzespor açık futbol oynayan bir takım olduğu için kesinlikle gol bulacağını düşünüyorum. Bakalım Altınova Kocaeli ekibi karşısında neler yapacak…
Hazırlayan: Mete EKİZ
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder