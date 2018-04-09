Karabükspor küme düştü!

Karabükspor, Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte ligin bitimine 6 hafta kala resmen küme düştü.
2009-10 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Karabükspor, 5 sezon Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 2014-15 sezonunda küme düşmüş ancak ertesi sezon yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Devre arasında kadrosundaki birçok önemli isimle yollarını ayırıp yerlerine daha düşük maliyetli isimler transfer eden Karabük ekibi, ikinci yarıda sadece 3 puan toplayabildi.
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