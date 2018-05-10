Röportaj: Bülent Akan

Transfer Merkezi'nin bugünkü konuğu bu sezon Ankara Demirspor'un başında müthiş bir performansa imza atıp 7. sırada aldığı takımla 12 haftada 12 galibiyet alarak son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayan başarılı teknik adam Bülent Akan.
Merhabalar hocam, Ankara Demirspor'un başında 12 maç üst üste kazanarak büyük bir işe imza attınız. Daha önce 24 Erzincanspor'da 20 maç mağlup olmamıştınız. Bu başarınızı neye borçlusunuz?
Evet, Erzincanspor'daki süreçte 20 maç namağlup devam ettik, bunların 3 maçı kupa maçı idi. 17 maçta 29 puan alabilmiştik, takımı son 15 günde kurmuştuk ve profesyonel geçmişi olmayan A2 takımlarından 15 oyuncu ile doğru oyun, doğru iletişim ve doğru antrenman ile gerçekleştirmiştik bunu. Ankara Demirspor’da ise tam tersi son 12 maç göreve geldik ve 12 galibiyet alarak 7. sırada aldığımız takımı 2. sırada bitirdik. Burada da aşağı yukarı aynı disiplin ve düzen ile çalıştık, tabi iyi kurulmuş bir takım olması avantajımızdı. Sonuç olarak son maça kadar şampiyonluğu kovaladık.
Özellikle alt liglerde para olmadan başarı olmayacağı, her şeyin bütçeye bağlı olduğu tezi var. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
Maalesef. hemen hemen her yöneticimizin önceliği bu. Gerekirse çok para harcayalım ama en iyi oyuncuları alalım, şampiyon olalım. Fakat işin özü o değil tabi ki. Başarı için iyi kurulmuş takımın yanı sıra iyi yönetiliyor olması da gerekiyor. Yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftar ve basın bütün olup hedefe kilitlenirse başarı kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Her adım doğru atılmalı. Bunun için de bir plan program içinde hareket etmek gerekiyor.
Ülkemizde ve özellikle alt liglerdeki sorunlar nelerdir? Çözümleri neler olabilir sizce?
Alt liglerdeki en büyük sorun teknik adam ve oyuncu seçimlerinin hatır gönül ilişkileri ile yapılması bence. Dengesiz harcanan paralar ve planlama yapılmadan kurulan takımlar da çok büyük bir sorun. Çözümü ise doğru yapılanma, altyapıya önem vermek ve doğru teknik ekip ile doğru oyuncuyu bir araya getirmekle olabilir ancak. Yönetici, teknik ekip ve oyuncular herkes üstüne düşen görevi yaparsa her şey yoluna girecektir.
Takımızda forma giyen oyuncular içinde üst liglerde görev alabileceğini düşündüğünüz isimler var mı?
Oyuncularımızın hepsi birbirinden kaliteli, bu kadronun tümüyle başarı sağladık. Birini ayırmak diğerine haksızlık olur diye düşünüyorum. Ayrıca bu kadronun kurulmasında büyük emek harcayan menejerimiz Serdar Akkuş'a da çok teşekkür ediyorum. Onun da başarı da payı büyük.
Takımınız son 12 maçta 12 galibiyet alarak 12 de 12 yaparak şampiyonluğu son anda kaçırdı ve 2. sıradan play-off'a kaldı. Play-off ve diğer takımlarla alakalı dusunceleriniz nelerdir?
Öncelikle maçların fair-play çerçevesinde geçmesini ve hiçbir oyuncunun sakatlanmamasını temenni ediyorum. Play-off lig gibi değil, önemli olan oynanan oyundan çok tur atlayabilecek skoru elde etmek. Biz de bu doğrultuda tüm gücümüz ile play-off maçlarına hazırlanıyoruz. İnşallah şampiyon olup kentimize hediye ederiz. Sizlere de altl liglere verdiğiniz önem için sonsuz teşekkür eder yayın hayatınızda başarılar dilerim.
Röportaj: Ali KARAKAŞ
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