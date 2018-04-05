5 Nisan 2018 Perşembe

Transfer Raporu (Nisan 2018)

Perşembe, Nisan 05, 2018

05 Nisan 2018 Perşembe
  • 14:22 Hoffenheim, Kerem Demirbay ile olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
  • 09:43 Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.

02 Nisan 2018 Pazartesi
  • 18:41 Eskişehirspor, teknik direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

28 Mart 2018 Çarşamba
  • 16:41 Kayserispor'da sol kanat Güray Vural ve Portekizli sağ bek Tiago Lopes'in sözleşmeleri uzatıldı. Kamerunlu stoper Jean-Armel Kana-Biyik ile de yeni sözleşme için görüşmeler yapılıyor.

26 Mart 2018 Pazartesi
  • 09:06 İsveç ekibi Hacken, Antalyaspor'un Faslı forvet oyuncusu Moestafa El Kabir'i yaz transfer sezonuna kadar kiralık olarak transfer ettiklerini resmen duyurdu.

23 Mart 2018 Cuma
  • 16:02 Los Angeles Galaxy, Manchester United forması giyen ünlü İsveçli forvet oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'i renklerine bağladığını resmen açıkladı.

22 Mart 2018 Perşembe
  • 20:45 Gençlerbirliği ve Konyaspor formalarıyla ülkemizde de forma giyen 36 yaşındaki Aleksandr Hleb, Krylya Sovetov'dan ayrılmasının ardından eski takımı BATE Borisov'a 4. kez geri döndü.

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Transfer Merkezi

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