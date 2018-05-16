Röportaj: Özgür Vurur

Transfer Merkezi'nin bugünkü konuğu Gebzespor'u şampiyon yaparak 3.Lig'e çıkaran başarılı teknik adam Özgür Vurur. Gebzespor'u 5 yıllık hasretine son verip yeniden profesyonel liglere dönemesini sağlayan Genç teknik adam ile şampiyonluğa uzanan sezonu ve alt liglerin durumunu konuştuk.
Merhabalar Hocam, Özgür Vurur kimdir kendinizden kısaca bahseder misiniz?
1976 Ankara doğumluyum.16 yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra 8 yıldır da antrenörlük ve teknik direktörlük yapmaktayım. Teknik direktör olarak Kahramanmaraşspor ve Gebzespor ile şampiyonluk yaşadım.
Gebzespor 5 sezondur ciddi bütçeler harcamasına rağmen profesyonel lige çıkamıyordu. Bu sene ise daha makul bir bütçe ile bunu başardınız. Bu başarınn sırrı nedir?
Gebzepor'a gelmeden önce senelerdir ciddi rakamlar harcadığını ve profesyonel lige çıkamadığını biliyorduk. Parayla saadet olamayacağını, camiayı birlik beraberlik içerisine sokup oyuncularımızı ve taraftarımızı şampiyonluğa inandırarak, onları motive etmek ve bunu yaparken aynı zamanda doğru teknik yapı ve doğru hamlelerimizi yaparak k mutlu sona ulaştırmak oldu. Bu süreci sağlamak hiç de kolay olmadı aslında. Geçmişte yaşananlar bir daha mı yaşanacak diye tereddütler vardı ligin gidişatında ancak oyuncularımızla birlikte tamamen motive olmuştuk ve şükürler olsun üstesinden gelmeyi başardık.
Özellikle alt liglerde büyük bütçelerle başarılı olma düşüncesi vardır. Sizin buna bakışınız nasıl?
Evet malesef dediğiniz gibi özellikle alt liglerde bazı takımlarda buna inanmış, daha doğrusu inandırılmış yöneticilerimiz var. Özellikle yukardan veya ligimizden çok para isteyen popüler oyuncuyu alırsak şampiyonluk yakın diye düşünüyorlar. Mesela Gebzespor, bu yıl son 5 yılın en düşük bütçesiyle şampiyon oldu. Önemli olan takım olabilmek, sahada mücadele etmek bu liglerde. Başarıya ve kariyere aç oyuncuyu (genç veya yaşı ile tecrübe kazanmış) birbirine karma yapmak ve her bir oyuncuyu forma savaşına sokmakla başarıyı yakalayabilirsiniz. Yönetime düşen tek iş çok para harcamaktansa zamanında ödemeleri yapmak ve oyuncular arasındaki maddi-manevi dengeyi sağlamak.
Gebzespor gerek maddi gerekse taraftar olarak potansiyeli olan bir kulüp. Burada genç bir teknik adamın çalışması zordur fakat siz bunun şampiyon olarak üstesinden geldiniz. Neleri doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz?
Dediğiniz gibi her yönüyle çok büyük camia. Geldiğimizde yöneticilerimizle ,oyuncularımızla ve taraftarlarımızla kenetlendik, istişareler yaptık. Bu süreçte tek düşüncemiz Gebzespor ve sevenleri oldu. Gece gündüz demeden çalıştık. Gebzespor'u ailemiz gördük, yeri geldi kendi ailemizi arka plana koyduk. Genç olmanın da bazen avantajları var tabi, bu avantajlarımızı da kullanmak istedik. Enerjimiz ve başarıya açlığımız da bu başarıda bize yardımcı oldu. Bu süreçte Belediye Başkanımız Adnan Köşker'in, kulüp başkanımız Yusuf Öztürk'ün desteklerini hep hissettik, asla bizi yalnız bırakmadılar. Her şeyini Gebzespor'a harcayan, büyük bir özveriyle çalışan Sportif Direktörümüz Abbas Sır'a da çok çok teşekkür ederim.
Artık 3.Lig'in yeni ekibi oldunuz .Hem kulüp hemde şahsınız adına bu ligden beklentileriniz ve hedefleriniz nelerdir?
Gebzespor olarak hedefimiz daha üst ligler. Bunu da tesislerimizle ve en büyük gücümüz olann taraftarlarımızla fazlasıyla hak eden bir camiayız. Ayrıca oynatacağımız göze hoş gelen futbol ve mücadelemizle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamak ve koyduğumuz hedef doğrultusunda fair-play çerçevesinde Gebzespor'u layık olduğu yere taşımak hedefindeyiz. Genç bir teknik adam olduğum için benim de ideallerim, kişisel hedeflerim var elbette. İnşallah bu ideallerimi Gebzespor ile yaşarım.
Röportajımızı noktalamadan sitemizle alakalı düşüncelerinizi de öğrenebilir miyiz?
Alt liglere verdiğiniz önemden dolayı sizlere sonsuz teşekkür ederim. Futbolseverler ve bizlere gönül verenler sizlerin sayesinde bizi daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Yapmış olduğunuz çalışmalar aslında futbolumuz için çok değerli işler. Çalışma hayatınızda başarılar dilerim.
Röportaj: Ali KARAKAŞ
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