Real Madrid, üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken; Cristiano Ronaldo da rekorlarına yenilerini ekledi. Ronaldo; Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan (120), en çok maç kazanan (97), en çok şampiyonluk yaşayan (5), bir sezonda (17) ve bir takvim yılı içinde en çok gol atan (19), en çok maçta gol atan (11), en çok gol kralı olan (7) ve finallerde en çok gol atan (3) oyuncu rekorlarının sahibi.
30 Mayıs 2018 Çarşamba
Ronaldo ve Şampiyonlar Ligi rekorları!Çarşamba, Mayıs 30, 2018
Real Madrid, üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken; Cristiano Ronaldo da rekorlarına yenilerini ekledi. Ronaldo; Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan (120), en çok maç kazanan (97), en çok şampiyonluk yaşayan (5), bir sezonda (17) ve bir takvim yılı içinde en çok gol atan (19), en çok maçta gol atan (11), en çok gol kralı olan (7) ve finallerde en çok gol atan (3) oyuncu rekorlarının sahibi.
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