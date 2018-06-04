Spor Toto 1.Lig Transfer Dosyası

GENÇLERBİRLİĞİ
Gelenler: Erkan Sözeri (T.D), Bekir Yılmaz (Adanaspor)
Kiralıktan Dönenler: Cosmin Matei, Renato Escobar Baruffi, Berat Tosun.
Sözleşmesi Bitenler: Uğur Çiftçi.
Gidenler: Aydın Karabulut.
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Selçuk Şahin (Göztepe), Hakan Arıkan (Osmanlıspor)
OSMANLISPOR
Gelenler: Mustafa Reşit Akçay (T.D)
Kiralıktan Dönenler: Umut Nayir, Cheick Diabate, Santiago Mele, Hasan Kılıç, Tugay Kaçar, Caner Arıcı, Cenk Kaplan.
Sözleşmesi Bitenler: Raheem Lawal, Tonia Tisdell.
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
KARABÜKSPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Yolcu Mansız.
Sözleşmesi Bitenler: Olafur Ingi Skulason, Luis Ibanez (Trabzonspor), Osman Çelik (Antalyaspor)
Gidenler: Kerim Zengin.
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Yusuf Şimşek (T.D)
BOLUSPOR
Gelenler: Gökhan Köstereli ve Hayrullah Bilazer (Darıca Gençlerbirliği)
Kiralıktan Dönenler: Ozan Karabacak, Necati Yakuplar.
Sözleşmesi Bitenler: Andre Santos, Ertuğrul Taşkıran, Ahmethan Köse (Fenerbahçe), Pedro Franco (Beşiktaş), Caner Cavlan (Heerenveen)
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: Sait Karafırtınalar (T.D)
Gündemdekiler: -
ÜMRANİYESPOR
Gelenler: Serkan Göksu (Altınordu), İsmet Taşdemir (T.D)
Kiralıktan Dönenler: -
Sözleşmesi Bitenler: Jean-Armel Drole (Antalyaspor)
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: Merthan Açıl.
Gündemdekiler: -
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Nathan Kabasele, Cihat Çelik.
Kiralıktan Dönenler: -
Sözleşmesi Bitenler: Ahmet Kesim ve Tugay Kaçar (Osmanlıspor), Serge Akakpo.
Gidenler: Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Pierre Webo.
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Yalçın Koşukavak (T.D)
ALTINORDU
Gelenler: Hüseyin Atakan Üner (Denizlispor), Sinan Osmanoğlu (Gazişehir FK)
Kiralıktan Dönenler: Seydi Aksoy, Yusuf Yalçın Arslan.
Sözleşmesi Bitenler: Deniz Vural.
Gidenler: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor), Serkan Göksu (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
BALIKESİRSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: Sedat Şahintürk (Beşiktaş)
Kiralıktan Dönenler: -
Sözleşmesi Bitenler:
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: Abdulkadir Özgen, Foxi Kethevoama, Tomislav Glumac, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Giray Bulak (T.D)
Gündemdekiler: -
İSTANBULSPOR
Gelenler: Fatih Tekke (T.D)
Kiralıktan Dönenler: Yunus Emre Yalçın, Tolga Şahin.
Sözleşmesi Bitenler: Wellington (Leixoes), Okan Koçuk (Bursaspor), Oğuzhan Berber (Kayserispor), Yusuf Çoban (Alanyaspor)
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
ELAZIĞSPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Ömer Yıldız.
Sözleşmesi Bitenler: Ioan Hora (Akhisarspor), Murat Akça (Yeni Malatyaspor), Canberk Diilaver (Göztepe), Halil İbrahim Pekşen (Konyaspor), Serkan Kurtuluş, Emre Öztürk, Alpaslan Öztürk, Jeffrey Sarpong, Lamine Diarra.
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
GİRESUNSPOR
Gelenler: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)
Kiralıktan Dönenler: Samet Yalçın.
Sözleşmesi Bitenler: Fevzi Elmas, Henrique Almeida (Gremio), Batuhan Altıntaş (Hamburg), Recep Aydın ve Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor), Caner Arıcı (Osmanlıspor), Kofi Atta (Bursaspor)
Gidenler: Hakan Barış.
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Ergin Keleş (Karabükspor)
ADANASPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Goran Karacic, Ahmet Dereli.
Sözleşmesi Bitenler: Emre Can Coşkun (Göztepe)
Gidenler: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Ümit Yasin Arslan (Manisaspor)
ADANA DEMİRSPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Ahmet Can Bağırkan.
Sözleşmesi Bitenler: Atabey Çiçek (Başakşehir), Batuhan İşçiler (Bucaspor), Ömer Kandemir (Kayserispor), Issoumaila Lingane, Erhan Kartal.
Gidenler: Robert Ndip Tambe.
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
ESKİŞEHİRSPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Enes Akgün, Gökhan Kösoğlu, Feyzi Yıldırım, Serdar Yazıcı.
Sözleşmesi Bitenler: Bruno Mezenga, Uğur İnceman, İsmail Erdoğan.
Gidenler: Felix Michel (AFC Eskilstuna), Dorukhan Toköz (Beşiktaş/800 bin TL yetiştirme bedeli)
Sözleşme Yenileyenler: Hürriyet Güçer.
Gündemdekiler: -
DENİZLİSPOR
Gelenler: -
Kiralık Gelenler: Canberk Aydın (Kayserispor)
Kiralıktan Dönenler: Şevki Çınar.
Sözleşmesi Bitenler: Patrick Friday Eze (Konyaspor), Darko Lazic (Alanyaspor), Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Alperen Babacan (Akhisarspor), Şefik Can Erel.
Gidenler: Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: Hüseyin Kalpar (T.D), Abdullah Ercan (T.D)
ALTAY
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Hasan Demir, Çağrı Buğra Dişsiz, Aydın Bağ.
Sözleşmesi Bitenler: Emre Koyuncu (Ankaragücü), Maksut Taşkıran (Konyaspor)
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: -
Gündemdekiler: -
HATAYSPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Emin Altunay, Ömer Kızıldağ, Taylan Özgün, Sergen Öztürk.
Sözleşmesi Bitenler: -
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: Akın Alkan, Yılmaz Özeren, İlhan Palut (T.D)
Gündemdekiler: -
AFJET AFYONSPOR
Gelenler: -
Kiralıktan Dönenler: Uğur Durmuş, Serdar Cansu, Ömer Faruk Ermeç.
Sözleşmesi Bitenler:
Gidenler: -
Sözleşme Yenileyenler: Yasin Yener, Fatih Şerifoğlu, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu.
Gündemdekiler: -
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