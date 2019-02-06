Oyuncu Raporu: Miha Zajc

Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Empoli'den transfer ettiği 24 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı TM Scouting ekibimiz analiz etti.
Miha Zajc'ın 2018-19 istatistikleri
🗓 20 resmi maç
⚽️ 3 gol, 3 asist
👊 %40 ikili mücadele kazanma
🎯 Maç başı 4,5 dripling, %65 başarı
➡️ Maç başı 1,8 şut pası
☄️ Maç başı 3,6 şut
💧 %83 pas başarısı
🏅 Ceza sahası içinde 60 topla buluşma
Zajc'ın top tekniği, saha görüşü, top taşıması ve pas repertuarıyla birlikte asıl üzerinde durulması gereken özelliği kesinlikle topsuz mobilitesi. Uygun pas eksenine çıkabilmesi ve boş servis kanalına girebilmesiyle sıkışan oyunda kurgunun en önemli pas kontaklarından biri.
Yaratıcılının getirisi büyük ama teknik becerisini yüksek riskte kullandığı için arkasında uyanık ve kesici personelin bulunması önemli. Bu sebeple oluşacak yapıyı görmeden kesin ve keskin konuşmamak gerekir. Mental oyununun yüksek olması takımın geneline de sirayet edecektir.
Sezon başından bu yana hem 8, hem 10 hem de 9,5 numara oynamışlığı var. Merkezde pozisyonu olmayanlardan. Aynı şekilde üretim repertuarında hem şut, hem pas teslimatı hem de dribbling olması ve mevkisel esnekliğe uyum sağlayabilmesiyle "eklem" oyuncu özelliği kıymetli.
Fakat Empoli'de alınan inisiyatifle Fenerbahçe'de alınacak inisiyatifin rahatlığı aynı olmaz malum. O zihinsel eşiğe ulaşmalı. Topu kolay çar çur ediyor, arkası toplanmalı. Dayanıklı ama kuvvetsiz, temasla boğuşmamalı ve hemen çözücülük beklenmemeli.
Hazırlayan: Çağan Kesmen
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