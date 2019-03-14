Röportaj: Ramazan Kurşunlu

2.Lig Kırmızı Grup'ta 10 puanla ligin dibindeki iki takımdan biri olan Bandırmaspor'un başına geçtikten sonra 11 maçta 17 puan toplayarak takımı düşme potasının üstüne çıkaran genç teknik adam Ramazan Kurşunlu ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Futbolculuk döneminde başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımımızın kalesini koruyan 38 yaşındaki Ramazan Kurşunlu; Manisa, Rizespor ve Alanyaspor'da kaleci antrenörlüğü yaptıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Bandırmaspor'daki performansıyla alkış topluyor.
Ramazan Kurşunlu'yu birkaç kelime ile anlatır mısınız?
Kendimi 38 yaşında işine aşık, bu kulvarda büyük hedefleri olan, çok çalışmayı prensip haline getirmiş ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerleyen iki çocuk babası biriyim diye özetleyebilirim.
Teknik Direktörlüğe başlama sebebiniz ve geleceğe dönük planlamanız nedir?
Hayalimdi teknik direktör olmak. En sevdiğim iş olan futbolda, futbolculukta hedeflediğim ve ulaştığım kariyerden sonra tecrübelerimi teknik direktör olarak aktarmak çocukluk hayalimdi. İlk adımlarımı attım, daha çok çalışarak daha üst seviyelere çıkmak hedefim. Gelecekteki planlarım arasında oyuncu yetiştirmek ve görev aldığım takımlarda şampiyonluk yaşamak var. En büyük hedefim ise çok sevdiğim Beşiktaş'ta teknik direktör olmak.
Çok tecrübeli ve üstdüzey teknik adamlarla çalışma fırsatınız oldu. Bu teknik adamların size kattıkları nelerdir?
Şanslıyım ki çok değerli ve işinde öncü hocalarla çalışma fırsatına nail oldum. Çok değerli meslek tecrübeleri edindim sayelerinde. Mesela Vicente Del Bosque; ondan futbol oynadığım dönemde çok şey öğrendim. Benim için bir diğer önemli isim de, hem futbol oynadığım hem de yardımcılığını yapmak fırsatını bulduğum Hikmet Karaman hocam. Dilerim bu işi yapmak isteyen genç meslek arkadaşlarıma da nasip olur O’nun yanında çalışmak. Çalıştığım bir diğer isim ise Türk futbolu duayenlerinden olan Aykut Kocaman. Çok şanslıyım ki O’nun tecrübelerinden de ders almak fırsatına sahip oldum. Sadece futboldaki kariyer ve başarısı değil düzgün kişiliği ve duruşuyla da örnek aldığım biri…
Bandırma taraftarlarının göreve geldiğiniz ilk günden şu anki güne kadar sizlere olan bakış açısı nasıl?
Geldiğimiz ilk günden beri takımımdan ve ekibimden desteğini hiç esirgemeyen Bandırmaspor taraftarına ayrıca teşekkürü borç bilirim. Teknik direktörlük için genç ve tecrübemiz fazla olmamasına rağmen bizlere çok destek oldular. Onların varlığı da bize ayrıca güç veriyor. İnşallah bu işi de onların desteğiyle başarıyla sonuçlandıracağız.
Bandırmaspor'u çok zor bir süreçte teslim aldınız. Bandırmaspor düşme potasındaydı ve kariyeriniz içinde riske girdiniz. Sebebi nedir, ne öngördünüz teklifi kabul ederken?
Geldiğimizde kapanmaz gibi görünen bir puan farkı vardı fakat ekip olarak bunun üstesinden geleceğimizi daha öncede bahsettiğim gibi çok değerli hocalarımdan çok değerli bilgiler edindim. Bunları da harmanlayarak hem camiamıza hem de futbolcularımızı inandırarak şu ana kadar iyi iş başardık. Lig sonunda da umarım her şey istediğimiz gibi olur. İnanmak başarmanın yarısıdır, kalanı ise dediğim gibi çok çalışmak. Kariyerim için büyük bir risk olduğunu biliyordum ama zor olan; her zaman daha değerli ve anlamlıdır.
Oyuncu grubunuzla ilişkileriniz nasıl? Bu zor ortamda nasıl motive ettiniz?
Oyuncularımla ilişkilerimde tamamen profesyonel davranmakla birlikte manevi bağı da çok önemsiyorum. Onlara samimi ve dürüst olmaya çalışıyorum. Benim olmazsa olmazım sevgidir. Oyuncuların önce kalbine girmek çok önemli diye düşünüyorum. Önceliğimiz önce doğru insan, sonra doğru futbolcu…Kolay olmadı tabiki ama siz de o samimiyeti, sevgiyi görünce motive olmaları da daha kolay oluyor.
Ekibinizde futbolculuk dönemininde başarılı olan arkadaşlar var. Başarınızda bunun da payı büyük sanırım?
Teknik ekibim benim için çok değerli, kendilerine çok inanıyor, fikirlerini çok önemsiyorum. Tecrübelerine ve futbol bilgilerine inandığım, güvendiğim, kişiliklerine saygı duyduğum insanlar hepsi. İsmail Yalçın; işin matematiğini bilen, akademik kariyeri olan bir hocam.Burak Akyıldız ve Murat Sözgelmez çok sevdiğim ve bağımızın hiç kopmadığı eski takım arkadaşlarım. Yıllarca Türk Futboluna beraber hizmet ettik. Serhat Kartal da akademik kariyeri olan ve kalecimiz Zülküf’ün başarısında yadsınamaz desteği olan kaleci hocamız. Hepsi bizim içişn çok değerli.
Söyleşi için bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben teşekkür ederim aslında. Türk futbolunda biraz ötelenmiş, boşverilmiş ve önemsenmemiş gibi yansıtılan alt liglerdeki takımlarımızın, oyuncularımızın ve hocalarımızın gün yüzüne çıkmasını sağlayan, onların dertlerini, başarılarını ve sevinçlerini futbolseverlerle buluşturan örnek bir site olduğunuz için hizmetlerinizden dolayı sizlre sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Röportaj: Çetin KUZU
Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
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