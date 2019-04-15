Bölgesel Amatör Lig'de İnce Hesaplar

12 takımla temsil edilen İstanbul9.Grup'ta en az puana sahip olan Gaziosmanpaşa statü azizliğine uğradı ve küme düştü. Maltepespor, Vefa, Sultangazi üçlüsünden en az puana sahip olan baraj mücadelesi yapacak; diğer takımlar ligde kalacak.
10.Grup'ta Beylerbeyi lige veda ederken, Küçükyalı Yelkenspor'un baraja kalıp kalmaması 1877 Alemdağspor'un 3.Lig'e çıkmasına bağlı. Mavi-beyazlılar 3.Lig'e çıkarsa Maltepe ekibi barajdan yırtacak; aksi durumda baraj kaçınılmaz... Beşyüzevlerspor gelecek sene de BAL'da mücadele edecek.
11.Grup'ta Modafenspor, Yeşiköyspor, Çengelköyspor ve Kartalspor'dan en az puanı olan (koşullar ne olursa olsun) küme düşecek. 3.Lig'e yükselen olursa ortadaki takımlar ligde kalacak, eğer bu olasılık gerçekleşmezse üçüncü takımı baraj maçı bekliyor..
5 takımla temsil edilen İzmir8.Grup'ta hiçbir takımın 3.Lig şansı kalmadığı için Çiğli Belediyespor, Ödemişspor ve İzmirspor'dan en az puanı olan küme düşecek, ortadaki baraja kalacak, en üstteki ligde kalacak.
9.Grup'ta Aliağaspor BAL'a devam edecek, Yeşilova'yı ise baraj maçı bekliyor.
BAL kontenjanı 4 takım olup 5 takımla temsil edilen BursaBursa Zaferspor ve Yıldırım Belediyespor gelecek sene de BAL'da mücadele edecek. Gülbahçe ise SAL ikincisiyle baraj mücadelesi yapacak. Orhangazi Belediyespor küme düştü. SAL'ı lider tamamlayan doğrudan BAL'a çıkacak.
4 takımla temsil edilen Ankara ve KocaeliAnkara'da Çubukspor 3.Lig'e çıkarsa; 1926 Polatlı Belediyespor veya Ankara DSİ'den en az puanı olan küme düşecek, diğer takım ligde kalacak. Süper Amatör'den ilk iki doğrudan BAL'a yükselecek. Çubukspor çıkamazsa; 1926 Polatlı Belediyespor veya Ankara DSİ'den en az puanı olan küme düşecek, diğer takım Ankara Kömür İşletmeleri ile baraj maçı yapacak.
Keçiören Bağlumspor ve SAL şampiyonu Yeni Haymanaspor (koşullar ne olsun olsun) gelecek sene BAL'da yer alacak.
Kocaeli'de Belediye Derincespor 3.Lig çıkarsa, Çayırovaspor ligde kalır. Derincespor 3.Lig'e çıkamazsa, Çayırovaspor küme düşer.
Büyük Derbentspor doğrudan küme düştüğü için Başiskele Doğantepespor ile bu lige yükselen Karamürselspor ve İlimtepe FK gelecek sene BAL'da yer alacak.
BAL kontenjanı 3 takım olup 4 takımla temsil edilen AydınSökespor ligde kaldı. Aydınspor 1923, SAL ikincisiyle baraj maçı yapacak. Didim Belediyespor ve Kuşadasıspor lige veda etti.
3 takımla temsil edilenAdana'da Kiremithanespor ligde kaldı. Ceyhanspor ise SAL ikincisi Kürkçülerspor ile baraj maçı yapacak. Adana Vefa 01 zaten ikinci devreden itibaren ligden çekilmişti. SAL şampiyonu Pozantıspor gelecek sene BAL'da.
Adana, Antalya, Denizli, Mersin, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon
Adana, Antalya, Denizli, Mersin, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon
Antalya'da Kepez Belediyespor ve Manavgat Belediyespor'dan üstte olan ligde kalacak, alttaki SAL ikincisi ASAT ile baraj maçı yapacak. Konyaaltı Belediyespor lige veda etti. SAL'da açık ara şampiyon olan Alanya Kestelspor gelecek sene BAL'da.
Denizli'de Tavas Birlikspor lige veda eden taraf oldu.Serinhisarspor SAL ikincisiyle baraj maçı yapacak, Kale Belediyespor ligde kaldı.
Mersin'de Silifke Belediyespor 3.Lig'e çıkarsa; İçelspor ligde kalırken, Mut İdman Yurdu baraj maçına kalacak. Eğer bu olasılık gerçekleşmezse İçelspor baraja kalacak, Mut İdman Yurdu küme düşecek. Bu arada MESKİ şampiyon olup BAL'a geri döndü.
Konya'da Akşehirspor 3.Lig'e çıkarsa; Sarayönü Belediyespor ligde kalırken, Karapınar Belediyespor baraja kalacak.Eğer bu olasılık gerçekleşmezse Sarayönü Belediyespor baraja kalacak, Karapınar Belediyespor küme düşecek.
Kütahya'da Tavşanlı Linyitspor ligde kalırken, Kütahyaspor, SAL ikincisiyle baraj oynayacak, Çamlıcaspor ise lige veda etti. Tavşanlı Moymulspor SAL şampiyonu olarak bu lige yükseldi.
Manisa'da Somaspor 3.Lig'e çıkar, Urganlıspor da doğrudan düşmezse; Urganlıspor baraja kalacak, Salihli Belediyespor da lige devam edecek. Siyah-beyazlılar lig atlayamadı takdirde Salihli Belediyespor baraja gidecek, Turgutlu ekibi Urganlıspor küme düşecek.
Sakarya'da Hendekspor 3.Lig'e çıkarsa Karasuspor baraja gidecek, Serdivanspor BAL'a devam edecek; ancak şu anki duruma göre Serdivanspor baraja, Karasuspor kümeye...
Samsun'da Çarşambaspor ve Ladik Belediyespor'dan en az puanı olan baraja giderken, diğeri ligde kalacak. Havza Belediyespor zaten lige veda etti. Atakum Belediyespor şampiyon olup bu lige geri döndü.
Trabzon'da Haçkaspor ligde kaldı, Tonya Doğanspor baraj yapacak, Araklı 1961 Spor lige veda etti.
BAL kontenjanı 2 takım olup 3 takımla temsil edilen Çanakkale, Hatay ve TekirdağBu illerde takım fazlası olduğu için puantajdaki en alt sıradaki takım doğrudan küme düşecek, ortadaki takım il şampiyonlarıyla baraj maçı yapacak, en üstte olan BAL'da yer alacak. Bu illerdeki son durum ise şu şekilde:
Hatay'da Arsuz Karaağaçspor ve İskenderun Belediyespor 35, Kırıkhanspor 32 puanda.
Çanakkale'de Bigaspor 41, Dardanelspor 35, Biga Adaspor 34 puanda.
Tekirdağ'da Tekirdağspor 30, Çorluspor 27, Çerkezköy 1911 Doğanspor 23 puanda.
BAL kontenjanı 3 takım olup 2 takımla temsil edilen BalıkesirAyvalıkgücü gelecek sene yine BAL'da mücadele edecek. Burhaniye Belediyespor doğrudan küme düşerse, Süper Amatör'den ilk iki doğrudan çıkacak. Siyah-beyazlılar ligde kalmayı başarırsa SAL ikincisiyle baraj maçı yapacak.
2 takımla temsil edilenDiyarbakır'da Bağlar Belediyespor ligde kalırken; Diyarbakır Yolspor, SAL şampiyonu ile baraj maçı oynayacak.
Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Giresun, Malatya, Kahramanmaraş, Kırklareli, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Zonguldak, Yalova ve Düzce
Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Giresun, Malatya, Kahramanmaraş, Kırklareli, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Zonguldak, Yalova ve Düzce
Edirne'de ise Edirnespor 3.Lig'e çıkarsa; SAL şampiyonu BAL'a çıkacak, Uzunköprüspor ligde kalır; aksi durumda Uzunköprüspor ile SAL şampiyonu baraj maçı yapacak.
Gaziantep'te Araban Belediyespor ile Nizipspor baraj maçı yapacak, Ankas İstiklalspor ligde devam edecek.
Giresun'da 1926 Bulancakspor, SAL şampiyonu ile baraj yapacak; Görelespor ise lige devam edecek.
Malatya'da Yeşilyurt Belediyespor 3.Lig'e çıkarsa, Pütürge Belediyespor ligde kalacak; aksi durumda Pütürge Belediyespor ile il şampiyonu barajda karşılaşacak.
Kahramanmaraş'ta 1920 Maraşspor ligde kalırken, Elbistan Belediyespor ise il şampiyonu ile barajda karşılaşacak.
Kırklareli'de Lüleburgaz İstasyonspor sonuncu olarak küme düştü. Eğer Kavaklıspor da sondan ikinci sıradan kurtulamazsa SAL'dan ilk iki doğrudan çıkacak. SAL şampiyonu Vizespor gelecek sene bu ligde mücadele edecek.
Muğla'da Yatağanspor ile Ortaca Belediyespor'dan en az puanı olan SAL şampiyonu ile baraj oynayacak, diğeri lige devam edecek.
Ordu'da Ünye 1957 Spor yoluna devam ederken, Altınordu Belediyespor ile Ordu 1.Amatör'de şampiyon olan efsane Orduspor baraj maçı yapacak.
Rize'de Kendirli Belediyespor, Çamlıhemşin Belediyespor – Salarhaspor galibiyle baraj maçı yapacak. Çayelispor ise ligde kaldı.
Şanlıurfa'da 11 Nisanspor ile Siverek Belediyespor baraj maçı yapacak, Şanlıurfa BŞB ligde kaldı.
Zonguldak'ta Devrek Belediyespor ile Gelikspor baraj maçı yapacak, Karadeniz Ereğli Belediyespor ligde kaldı.
Yalova'da Altınova Belediyespor, SAL şampiyonu ile baraj maçı yapacak, Yalova Kadıköyspor ligde kaldı.
Düzce'de Kaynaşlı Belediyespor doğrudan küme düştüğü için SAL şampiyonu Beyköy Belediyespor bu lige yükseldi. Çilimli Belediyespor ligde kaldı.
BAL kontenjanı 1 takım olup 2 takımla temsil edilen Ağrı ve BingölAğrı Gençlerbirliği doğrudan düştü; fakat Ağrı 1970 Spor, BAL 1.Grup liderliğini garantilediği için 1.Amatör şampiyonu Patnos 04 Spor doğrudan bu lige yükseldi.
Bingöl'de Karlıova Yıldırımspor ve 12 Bingölspor'dan en az puanı olan doğrudan küme düşecek, kalan ise 1.Amatör şampiyonuyla baraj maçı yapacak.
BAL kontenjanı 2 takım olup 1 takımla temsil edilen Afyon, Elazığ, Eskişehir ve KayseriAfyon'da Sandıklıspor ligde kalırken, SAL şampiyonu olan Bolvadin Belediyespor bu lige yükseldi.
Elazığ'da Hankendispor lige başlamadan çekildiği için Fırat Üniversitesi ve Sürsürüspor doğrudan BAL'a yükseldi.
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ligde kalırken, Yunusemrespor SAL şampiyonu olarak bu lige yükseldi.
Kayseri'de Talasgücü ligde kaldı. BAL'a yükselecek diğer takım ise yaklaşık 4 hafta sonra belli olacak.
Yahyalıspor'un büyük avantaj sahibi olduğunu da ekleyelim.
Tek takımla temsil edilen illerBolu'da Yeniçağaspor doğrudan küme düştüğü için, Göynük Belediyespor ile Geredespor arasındaki yarıştan galip çıkan BAL'a çıkacak.
Burdur'da Bucak Belediye Oğuzhanspor BAL 7.Grup liderliğini garantilemesi sonucu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAL'a çıktı.
Gümüşhane'de Torul Belediyespor, Kelkit Hürriyetspor'un BAL 3.Grup liderliğini garantilemesi sonucu BAL'a çıktı.
Kars'ta Sarıkamış Gençlerbirliği doğrudan düştü; Kars 36 Spor ile Kağızman Gençlerbirliği arasındaki yarış henüz bitmedi.
Aksaray'da 68 Aksaray Belediyespor son hafta kazanırsa, Aksaray 1.Amatör şampiyonu doğrudan BAL'a çıkacak; aksi durumda siyah-beyazlılar şampiyonla baraj maçı yapacak.
Sivas'ta Şarkışla Belediyespor BAL 2.Grup'ta çok büyük avantaj kaybetti; anlaşılan mavi-beyazlılar Cumhuriyet Üniversitesi ile baraj maçı yapacak.
Kırşehir'de Çayağazıspor doğrudan düştü; yerine Mucur Yabanlıspor geldi.
Niğde'de 1970 Hisarspor doğrudan düştü; yerine Bor Belediyespor geldi.
Tunceli'de Dersim 62 Spor ligden çekilince Dersimspor BAL'a yükseldi.
Van'da Erciş Belediyespor doğrudan düştü; Van Yolspor BAL'a geldi.
Yozgat'ta Sorgun Belediyespor, Yozgatspor 1959'un BAL 4.Grup liderliğini garantilemesi sonucu BAL'a çıktı.
Kırıkkale'de Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un BAL 6.Grup liderliğini alması çok zor görünüyor; kırmızı – lacivertliler barajda Türk Metal 1963 Spor ile karşılacak.
Ardahan'da Serhat Ardahanspor doğrudan küme düştüğü için Ardahan 1.Amatör şampiyonu bu lige doğrudan çıkacak.
Karabük'te Safranbolu Belediyespor doğrudan küme düştüğü için Karabük 1.Amatör şampiyonu bu lige doğrudan çıkacak.
Temsilcisi bulunmayan Uşak'ta ise Bölmespor lider ve ligde son durumu bu şekilde; Amatorfutbol.org
Baraj maçları kesinleşen diğer iller1074 Çankırıspor – Kurşunlu Belediyespor
Bartınspor - Amasraspor
Sungurlu Belediyespor – Osmancık Belediyespor
Arhavispor – Borçkaspor.
Bozüyük Vitraspor – 1308 Osmaneli Belediyespor.
Ulalar Belediyespor – Kemahspor
Yakutiyespor – Ilıca İdman Ocağı
Yüksekova Belediyespor – Hakkari Gençlik Spotif
Isparta Davrazspor – Isprta 32 Emrespor
Kastamonu İl Özel İdare – Taşköprüspor
Mardin Büyükşehir Belediyespor – Kızıltepe Belediyesispor
Muş Menderespor – (Muşspor FC – Özhasköyspor galibi)
Yeni Amasyaspor – (Merzifonspor – Merzifon 2018 Spor galibi)
Kapadokya Göremespor – (Suvermez Kalespor – Gülşehir Belediyespor galibi)
Kahta Dirilişspor – il şampiyonu
Bitlis Özgüzelderespor – il şampiyonu
Siirt İl Özl İdare – il şampiyonu
Turhalspor – (Niksar Belediyespor – Topçamspor galibi)
Bayburt Belediyespor – Aydıntepe Belediyespor
Karaman Belediyespor – Yollarbaşıspor
1955 Batman Belediyespor – (Batman TEİAŞ – Batman Güneşspor galibi)
1960 Silopispor – (73 Şırnak Belediyespor ya da Cizre Serhatspor)
Iğdır Esspor – 76 Iğdır Belediyespor
Kilis Belediyespor - 79 Kilisspor
7 Mart Kadirli Demirspor - Tüysüzspor
Hazırlayan: Erkan ADAY
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