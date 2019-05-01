Play-Off Öncesi BAL Şampiyonları Röportajı

Transfer Merkezi alt liglerin sesi olmaya devam ediyor! Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olan takımlarımızın değerli hocalarıyla yaptığımız söyleyişi siz değerli okuyucularımız aktarıyoruz. Teknik direktörlerimiz şampiyon maceraları ve play-off süreci ile düşüncelerini bizlerle paylaştı.
Seyithan ÖZDAŞ (Ağrıspor 1970)Bu sezon 1.Grup gerçekten zorlu bir o kadar da çekişmeli bir grup oldu. Grubumuzda şampiyonluk mücadelesi veren Mardin Büyükşehir Belediyespor, Siirt Özel İdarespor, 1960 Silopispor, 1955 Batman Belediyespor gibi önemli takımları geride bırakarak buralara geldik. 1. Grup'ta sezon başından beri puan olarak hiçbir zaman rakiplerimizin gerisine düşmedik. 24 Hafta lider kalıp grubumuzda birinci olduk.
Play Off’taki rakibimiz de şampiyon olarak bu aşamaya gelmiş. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de ki en iyi 11 takımdan biri demektir bu. Takım ayrımı yapmadan rakip kim olursa olsun her takım bizim için önemli ve ciddi bir rakip olarak görülmektedir. Bunun dışında ekibime de çok güvendiğimi ve azimlerini takdir ettiğimi söylemek istiyorum. İnşallah oyuncularım sahada çalışkanlıklarını bir kez daha gösterecek ve bu kupayı fedakar Ağrılı taraftarlarımıza getireceklerdir.
Hayati PALANCI (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)2.Grup'ta sezon başı itibariyle şampiyonluk parolasıyla çalışmalarımıza başladık. Grupta daha önceden de bildiğimiz Şanlıurfa BŞB, Dersim62, Kilis Belediyespor gibi ekipler de şampiyonluk parolası ile lige giren rakiplerimizdi. Hiç hesapta olmayan, hiç tanımadığımız Şarkışla Belediyespor çok değerli bulduğum çıkışıyla da çekişmeli bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarının başlarında Dersim62 Spor’un ligden çekilmesiyle Şanlıurfa ekibininde yarıştan kopması ile Şarkışla Belediyespor ile yarışı son ana kadar sürdürdük ve gülen taraf biz olduk. 23 hafta ligde geriden gelip son hafta da olsa şampiyonluğu kazandığımız için sevinçliyiz.
Play Off maçlarına gelince ise; birçok final oynadığım için biliyorum o günün şartlarında hatta şansı yanında olanların kazandığı maçlara dönüşüyor. Ben takımımın kalitesine güveniyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum hak edenlerin kazanmasını temenni ediyorum.
Ulaş ULUSAN (Kelkit Belediye Hürriyetspor)3.Grup her zaman Bölgesel Amatör Lig’deki en zor gruplardan biri oldu. Gruba baktığınızda Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır gibi illerin takımlarının her sene zorlu olduğunu görmekteyiz. Önceden de bu grupta Arsinspor ile şampiyonluk yaşadığım için grupta oynanan futbolu biliyordum. Biz ufak bir ilçeyiz aslında ama iyi bir takım kurduk, ligi tanıyorduk, iyi rakiplerimiz de vardı elbette ama bizim avantajımızın tecrübeli oluşumuz diye düşünüyorum. Fikstürümüz zorluydu fakat takımımız, yönetimimiz, taraftarımızla kenetlendik. Bu ligde her zaman az hata yapan mutlu sona ulaşıyor, biz de az hata yapmaya çalıştık. Zorlandık mı evet zorlandık fakat dediğim gibi kenetlenerek bunun üstesinden gelmeyi başardık.
Play Off’ta Yozgatspor ile eşleştik. 11 güzide takım finallere kaldı, gönül isterdi ki her takım direkt 3.Lig'e çıksın kalbimizden, gönlümüzden geçen buydu. Herkes emek veriyor, çaba harcıyor 11 takımdan 2 tanesine yazık olacak. Biz 2 takımdan biri olmak istemiyoruz. Rakibimizi oyuncu grubu olarak tanıyoruz. Oyun yapılarını düzenleri hakkında bilgi sahibiyiz. Artıları eksileri ile dersimize iyi çalışacağız. Rakibimiz il takımı, taraftarıyla mazisi ile gerçekten büyük bir camia, bunun bilincindeyiz. Sahaya kazanmak için çıkacağız bir yılın emeği var sonuçta, oyuncularıma güveniyorum. Centilmenliğin ön planda olacağı bir müsabaka olsun. Siteniz Transfer Merkezi’ne de bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum.
İbrahim BAŞ (Yozgatspor 1959)4 yıldır finallere katılamayan ve bu travmayı yaşayan bir takımda görev aldık. Aynı zamanda başarıyı, şampiyonluğu 19 yıldır bekleyen bir şehre geldik. Sezon başı belki iddialı takım gösterilmedik ama yönetimimiz ve teknik ekibimle planlı programlı çalıştık. Her şeyin önünü, arkasını görmemiz gerekiyordu. Zor bir gruptan çıktık ama istek ve inancımızı son maça kadar sürdürmeliyiz. Takımıma ve teknik ekibime inanıyorum ve güveniyorum. Bu çocuklar her şeyi hak etti. Küllerinden doğan taraftarımıza ve yönetimimizebu şampiyonluğu hediye edeceğiz. Yeter ki sabırlı ve kontrollü olmayı başarabilelim.
Play Off bu sene birkaç değişiklik ile karşımıza çıktı. Futbolda değişiklikler her zaman iyidir. Bütün takımlar kendi elleriyle kurada yer buldu, sistem ve şema belli adil bir kura sistemi olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar gelen küçük, büyük, il, ilçe çalışanlarına yönetimlerine, taraftarlarına saygılar ve sevgiler. Güzel olanı adil olanı yaşamak dileğiyle tüm takımlara başarılar…
Aydın YAVUZ (68 Aksaray Belediyespor)Bu sezon Aksaray ekibinin başına üçüncü teknik adam olarak geldim. Takıma geldiğimde bir an önce toparlanmaya ihtiyacı vardı. Takımda tanıdığım, önceden çalıştığım oyuncular vardı. Geçtiğimiz sezon Yozgatspor’da görev aldığım için 5.Grup'ta tecrübem vardı. Ara ara inişli çıkışlı gittik belki ama zirveden hiç kopmadık. Oyuncularımızı hep motive ettik, moral verdik. Tabi bunları yaparken bize desteklerini hiç esirgemeyen bir yönetim kurulumuz vardı. Sayın Belediye Başkanımız, sayın Valimiz hep yanımızdaydı, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Aksaray şehri futbolla yatan futbolla kalkan bir şehir, futbol bu şehrin kırmızı çizgisi, bunun bilincindeyim. Hatta ara ara altyapıya bile yardım etmeye çalışıyoruz, oradaki gençlerin hepsine A takımda forma şansı vermeye gayret gösteriyorum. Tabi her şeyden önce önümüzdeki Silifke maçı şampiyonluğumuzu tayin edecek maçtı ve kazanmaktan başka çaremiz de yoktu. İyi hazırlandık, iyi çalıştık, oyuncu grubum zaten kaliteli ve yetenekli isimlerdi. Silifke takımı ben daha iyi bekliyordum fakat pas oyunlarında, hücuma çıkarken yaptığımız set oyunlarında biz daha iyiydik. Her şeyden önce şuna da değinmek istiyorum. Yıllardır teknik direktörlük yapıyorum mağlup olduğumda bile hakemlere teşekkür eden biriyim fakat Ankara bölgesi hakem bizi maçta çok yıprattı. Biz kendi lehimize bir şey istemiyoruz hakemler gördüğünü çalsın yeter ama artık hakemler de bizi çok zorluyor, hakem kardeşlerimiz biraz daha duyarlı olurlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum.
Play Off’a kalan tüm takımları tebrik ediyorum öncelikle ama şunu söylemek istiyorum; Bölgesel Amatör Lig’ini yönetenler bu ligi ciddiye alsınlar. Ben ligi birinci bitirmişim kardeşim, bana bayrağı vereceksin. Futbol bu hadi diyelim oldu ya Play Off’ta elendik çıkamadık ama ben buraya şampiyon geldim nasıl olacak? Bu yanlış 11 şampiyona da saygı duyulması lazım. Maçlar tek ayaklı ve tek ayaklı maçların favorisi olmaz. O gün iyi olan sabırla oynayan iyi mücadele eden kazanır. Play-off'ta iyi takım, kötü takım, yok ilçe, yok şehir takımı bunlar olmaz, o gün kim iyiyse kupayı da o kaldırır. Biz şehir olarak iyi kenetlendik, kupayı da kaldırıp Aksaray şehrine şampiyonluk yaşatmak,p rofesyonel lig sevincini yaşatmak istiyoruz. Tüm takımlara da mücadelelerinde başarılar diler, siteniz Transfer Merkezi'ne de ilgilerinden dolayı teşekkür ederim.
Cenap TANER (Akşehirspor)Sezonbaşı Konya birinciliği ve ligi ilk 5 sırada bitirmeyi hedef belirlemiştik. Lig başladı ve daha ilk maçta iyi futbol oynamamıza rağmen Çubukspor’a mağlup olduk. İlk maçlar moral motivasyon açısından çok önemlidir ve biz ilk maçı kaybettik. Daha sonra Sandıklıspor galibiyetiyle takımımız oturmaya başladı üst üste kazandığımız maçlar ile de kazanma alışkanlığı kazandık. Grubumuz çok zorlu bir gruptu gerçekten baktığınızda kafadan 4 Ankara deplasmanınız var, Kırıkkalespor gibi mazisi güçlü,taraftarı güçlü, kadrosu iyi bir il takımı var, diğer takımlar da grupta şampiyonluğu etkileyecek takımlardı. Aslında bizi şampiyonluk yoluna sokan kırılma noktası dediğimiz noktalar vardır ya hani o noktalardan başarıyla çıkmamız oldu. Karaman deplasmanında 90.dakika da gol yedik ve maç berabere oldu. Son bir hücum diyerek yaptığımız atakta golü bulduk ve 3 puanla ayrıldık. Deplasmanda kazandığımız Bağlumspor maçı başka bir kırılma noktamızdı. Evimizdeki Kırıkkalespor beraberliği ve DSİ galibiyeti ile de ligde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Sezon başı bakacak olursanız Akşehirspor’a kimse şampiyonluk şansı tanımadı. Tabi bunu diyenlere de bişey diyemem, bütçemiz sınırlı sonuçta ilçe takımıyız ona göre takım kurduk fakat oyuncularım hiçbir zaman çalışmaktan, sahada mücadele etmekten kaçmadı. Grupta çok büyük bütçeli takımlar varken haliyle herkes onlara şans tanıdı. Tabi bu süreçte bana yetki veren başkanımıza yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Onlar bana güvendi bende güvenlerini boşa çıkarmadım çok şükür.
Play Off konusuna gelince Aksaray Belediyespor ile eşleştik. Rakibimiz güzide bir il takımı onlar da çok zorlu rakipleri geride bırakarak geldi. Rakibimiz kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkacağız, oyuncularıma güveniyorum. Rabbim nasip eylerse 3.Lig’e adımızı yazdırıp kupayı büyük Akşehir taraftarına getirmek istiyoruz. Play Off müsabakası oynayacak tüm takımlara başarılar diler, centilmence maçlar oynanmasını temenni ederim.
Ali POSTACI (Bucak Belediye Oğuzhanspor)
Sezon başı düşük bir bütçe kullanarak sezona başladık. Türkiye Kupası'nda 3.Tur’a yükselme başarısı gösterdik. Bu moralle de lige hazır girdik. Grubumuzda çok iyi ve büyük bütçelere sahip takımların arasından çıkarak ve hepsini yenerek şampiyon olduk. Son 4 hafta rakiplerimizin rakipleri genç takımlarla çıkmasına rağmen yine de biz bütün maçlarımızı kazanıp yarışı hiç bırakmadan şampiyon olduk. Futbolcularımla, ekibimizle birlikte bu zor şartlarda imkansızı başardık.
Play-off konusuna gelince; her takımın eşit şartlarda oynanacak olan maçlarda herkesin şampiyonluk şansı eşittir. Bütün rakiplerimize başarılar dilerim ayrıca Bölgesel Amatör Lig’e önem veren Transfer Merkezi sitesine de teşekkür ederim.
Oktay AKGÜL (1977 Alemdağspor)Ligin son haftalarına kadar 4 takımın zirve mücadelesi verdiği ve genelinde kaliteli takımların olduğu zorlu bir grupta son maçın son dakikasına kadar süren zirve yarışını ilk sırada bitirdik. Ligin başından itibaren her maçımız final maçı havasında geçti. Bu süreçte maddi anlamda çok büyük zorluklar yaşadık ancak son derece ahlaklı ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olmam bu süreci dağılmadan geçirmemizin ve bu başarının en önemli sebebidir. Bu yüzden oyuncu kardeşlerimizin hakkını ödeyemeyiz, hepsinden Allah razı olsun.
Play-off’ta ki rakibimiz bir diğer İstanbul ekibi Modafenspor oldu. Amacımız çok zorlu geçen bu maratonda Modafenspor ile oynayacağımız maçı kazanarak ismimizi profesyonel liglere yazdırarak bitirmek olacaktır. 1877 Alemdağ camiasının bunu hak ettiğini düşünüyorum.
Dip Not: Belediye Derincespor ve Somaspor küluplerine röportaj için ulaştık fakat geri dönüş yapmadılar. Modafen FK kulübünden hiçbir yetkiliye ulaşamadığımız için onların hocası ile röportaj yapamadık.
Röportajlar: Hüseyin KARABACAK & Mete EKİZ
Bu röportajlar TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Bu röportajlar TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder