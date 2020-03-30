Scout Raporu: Frank Boya

🇨🇲 Frank Boya
📝 Mouscron 🇧🇪 (Kontratının son yılı)
🔘 Önlibero
🚹 23 yaş - 1,90 boy
👟 Sağ ayak
🗓 67 maç
⚽️ 5 gol
🅰️ 6 asist
📊 Bu sezon 30 maç, 2 gol, 2 asist, 159 kademe, 270 sahipsiz top kazanma
🇨🇲 2 kez A Milli
👥 Stil Benzeri: 🇨🇭 Denis Zakaria
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €2,2m.
💬 Çok soğukkanlı ve iyi pozisyon alıp maç başı 9-10 ikinci top topluyor, savunma önünde rakip karşılayışı, devasa büyüklüğüyle hava topu kabiliyeti baya güçlü. Top yönlendiriciliği temel seviye, boyuna göre -en azından müdafaada- hiç de statik değil.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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