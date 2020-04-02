2 Nisan 2020 Perşembe

Scout Raporu: Alasana Manneh

Perşembe, Nisan 02, 2020

🇬🇲 Alasana Manneh
📝 Gornik Zabrze 🇵🇱 (30.06.2022)
🔘 Orta Saha / 8 Numara
🚹 21 yaş - 1,70 boy
👟 Sol ayak
🗓 64 maç
⚽️ 6 gol
🅰️ 7 asist
📊 17 maçta 34 kilit pas, %85 pas isabeti
🇬🇲 1 kez A Milli
👥 Stil Benzeri:  🇬🇳 Naby Keita
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €250k.
💬 Dinamizm ve hareketliliği bir yana oturaklı sol ayağıyla pas özelliği de epeyce gelişmiş, sahayı iyi parselleyen, temasla top kazanabilen fakat çok kuvvetli olmayan, yardım savunması götürebilen çift yönlü orta saha. Barcelona akademisinin ürünü.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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Transfer Merkezi

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