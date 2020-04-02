Scout Raporu: Alasana Manneh

🇬🇲 Alasana Manneh
📝 Gornik Zabrze 🇵🇱 (30.06.2022)
🔘 Orta Saha / 8 Numara
🚹 21 yaş - 1,70 boy
👟 Sol ayak
🗓 64 maç
⚽️ 6 gol
🅰️ 7 asist
📊 17 maçta 34 kilit pas, %85 pas isabeti
🇬🇲 1 kez A Milli
👥 Stil Benzeri: 🇬🇳 Naby Keita
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €250k.
💬 Dinamizm ve hareketliliği bir yana oturaklı sol ayağıyla pas özelliği de epeyce gelişmiş, sahayı iyi parselleyen, temasla top kazanabilen fakat çok kuvvetli olmayan, yardım savunması götürebilen çift yönlü orta saha. Barcelona akademisinin ürünü.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder