Scout Raporu: Quentin Boisgard

🇫🇷 Quentin Boisgard
📝 Toulouse 🇫🇷 (30.6.2022)
🔘 10 Numara
🚹 23 yaşında - 1,74 boy
👟 Sağ ayak
🗓 63 maç
⚽️ 7 gol
🅰️ 9 asist
📊 Bu sezon 23 maçta 1 gol, 2 asist, 21 şut pası, 37 dripling
🇫🇷 Milli takım tecrübesi yok
👥 Stil Benzeri: 🇹🇷 Mert Hakan Yandaş
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €2m.
💬 Farkındalığı ve tabelası biraz eksik ama kenarlara inip sayısal üstünlük tehdidi yaratmayı seven, bileklerine hakim, merkezi savunmayı topla delebilen kanattan devşirme tempocu 10 numara. Potansiyellik dönemi geçse bile hala gelişime açık topçu.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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