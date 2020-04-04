Scout Raporu: Ersin Zehir

🇹🇷🇩🇪 Ersin Zehir
📝 St. Pauli 🇩🇪 (30.6.2023)
🔘 Orta Saha / 6-8 Numara
🚹 22 yaş - 1,83 boy
👟 Sağ ayak
🗓 130 maç
⚽️ 16 gol
🅰️ 17 asist
📊 16 maçta 1 gol, 2 asist, 16 şut pası, 27 top çalma
🇩🇪 Milli takım tecrübesi yok
👥 Stil Benzeri: 🇩🇪 Emre Can
💰 Tahmini Piyasa Değeri: €400k.
💬 Mental seviyesi ve olgunluğu en çok göz alan özellikleri, savunma geçişlerinde gecikiyor ama yerleşik savunmada pozisyon koruyuculuğu yüksek. Ceza sahasına uzak kalmayan, çok enerjik ve garanti pasörlerden, çok yaratıcı değil ama iyi yan parça.
🎯 Hazırlayan: Çağan Kesmen
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