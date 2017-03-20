'ndeki serüvenimin bağlangıcı olan, 2013'ün buz kesen son ayında klavyemden sözcüklere dökülenadlı yazımda amatör takım olmaları yetmiyormuş gibi rakipleri farklı yerlerde ağırlamak zorunda kalan takımların kısa bir bilançosunu çıkarmıştım. Endüstriyelleşen futbolda amatör olmak da eskisi kadar kolay değil; varolabilmeniz için ufak da olsa belli bir bütçeye sahip olmanız gerek. Yirmi inek, bir çamaşır makinesine karşılık bir takıma transfer olmak tarihin tozlu ve sapsarı sayfalarında yerini çoktan alsa da bu endüstriyel futbolun kurtlar sofrasına dönen bu ortamında imkânsızı kılan ekipler de olmuyor değil...'in çaprazında, ortasında bulunduğu masmavi Marmara ile adaş bir ilçenin temsilcisi. Sahaları olmamasına karşın kavuniçi-mavi bayrağı Balıkesir'in en iyi 14 takımı arasına 2 sene gibi kısa bir sürede taşıyan ve alkışı sonuna kadar hak eden bir topluluk:Futbol serüvenlerisezonunda'nda başlar. Deneyimsizliklerinden olsa gerek ligde iddiaları kalmayınca ligin sonlarına doğru ligden çekilirler. Bir sonraki sezon mücadele ettiği 2.Amatör Marmara A Grubu'nun 6.haftasında liderliği devralır; lakin 8.haftada en yakın takipçisi Gönen Karşıyaka'ya 3-0 kaybedince şampiyonluk başka bahara kalacaktır. Gerek iç saha gerek dış saha maçlarını Gönen, Erdek, Bandırma'da yaparlar.Geçtiğimiz sezon yine 2.Amatör Marmara A Grubu'nda yer alırlar.veile girdiği şampiyonluk yarışında 8'de 8 yapıp tarihlerindekidoyasıya yaşarlar. Kavuniçi-mavilerin bu şampiyonluk yürüyüşüne Bandırma Sanayi Sahası tanıklık edecekti. Büyük çoğunluğu çalışanlardan oluşan Ada ekibinin futbolcuları maçlara gidebilmek için sabah 05:00 kalkıyor; gemiyle Erdek'e, oradan da Bandırma ve Gönen'e ulaşıyorlardı. Müsabakalar bitince yine dönüş yolculukları başlıyor,evlerine ancak 20:00'da varabiliyorlardı. Tüm bu olumsuz tabloya karşın'ın talebeleri bu sezon mücadele ettikleri 1.Amatör Marmara Grubu'nda 20 maçta 55 puan toplayıp'u ikili averajda geçerek tarihlerinde. Gerçek anlamda taraftarıyla futbolcusuyla inanmış bu ekibe gelecek sezon için sonsuz başarılar diliyorum.